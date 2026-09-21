На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе изменился скоростной режим

На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига разрешённую скорость повысили с 80 до 90 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Перед изменением специалисты ЦОДД проверили организацию движения, параметры дороги и аварийность. Участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрёстков и наземных пешеходных переходов.

Заммэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что новый скоростной режим соответствует фактическим условиям дороги и сделает движение более предсказуемым для водителей.

После завершения строительства всей трассы изменение лимита позволит сформировать единый скоростной коридор с Московским скоростным диаметром. Водителей призвали ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленное ограничение.

Ранее Минтранс России объявил о подготовке рекомендаций по пересмотру скоростных ограничений. Новый документ планируют принять в 2027 году. При выборе допустимой скорости предлагают учитывать интенсивность движения, состояние инфраструктуры и особенности застройки рядом с дорогой.