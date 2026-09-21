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Регион
Опубликовано 21 сентября, 15:05

На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе изменился скоростной режим

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига разрешённую скорость повысили с 80 до 90 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Фото © Telegram/Дептранс. Оперативно

Фото © Telegram/Дептранс. Оперативно

Перед изменением специалисты ЦОДД проверили организацию движения, параметры дороги и аварийность. Участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрёстков и наземных пешеходных переходов.

Заммэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что новый скоростной режим соответствует фактическим условиям дороги и сделает движение более предсказуемым для водителей.

После завершения строительства всей трассы изменение лимита позволит сформировать единый скоростной коридор с Московским скоростным диаметром. Водителей призвали ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленное ограничение.

На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повышают разрешённую скорость до 130 км/ч
На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повышают разрешённую скорость до 130 км/ч

Ранее Минтранс России объявил о подготовке рекомендаций по пересмотру скоростных ограничений. Новый документ планируют принять в 2027 году. При выборе допустимой скорости предлагают учитывать интенсивность движения, состояние инфраструктуры и особенности застройки рядом с дорогой.

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Николь Вербер
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