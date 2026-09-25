Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в отношении министра спорта России Михаила Дегтярёва. Украинская спецслужба вменяет ему финансирование российского подразделения, участвовавшего в специальной военной операции.

Как утверждает СБУ, речь идёт о периоде, когда Дегтярёв возглавлял Хабаровский край. По версии украинского следствия, после начала СВО он «участвовал в финансировании создания в регионе добровольческого подразделения».

В СБУ заявили, что сформированный в Хабаровском крае отряд впоследствии участвовал в боевых действиях в районе Артёмовска. Другие подробности предъявленного российскому министру обвинения в сообщении не приводятся.

Досудебное расследование на Украине завершено, обвинительный акт передан в суд.

Дегтярёв руководил Хабаровским краем с 2020 года: сначала в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, затем (в сентябре 2021 года) вступил в должность главы региона после победы на выборах. В мае 2024 года он возглавил Министерство спорта России.

Украинские суды уже неоднократно заочно выносили приговоры российским государственным и общественным деятелям. Однако никаких последствий для «осуждённых» такие решения не имеют.