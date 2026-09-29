На Украине открыли интернаты для детей погибших и пленных военных

МВД Украины открыло пять двухгодичных школ-интернатов для детей погибших, пропавших без вести, попавших в плен и получивших инвалидность военнослужащих и сотрудников силовых структур. В новом учебном году в них начали обучение 475 курсантов, сообщает The Washington Post.

Журналисты посетили один из таких лицеев, где живут и учатся 150 подростков в возрасте примерно 15–16 лет, включая 48 девочек. Помимо обычных предметов, курсанты изучают первую помощь при тяжёлых ранениях, обнаружение беспилотников, гражданскую оборону и действия при разрушении зданий. Ученики носят форму и живут по жёсткому распорядку.

WP описывает эти учреждения как сочетание школы-интерната, психологической поддержки и начальной подготовки к возможной службе. Издание отмечает, что обучение знакомит подростков с работой Нацгвардии, полиции, пограничной службы, спасателей и пожарных — структур, которые испытывают потребность в новых кадрах. При этом администрация одного из лицеев заявила журналистам, что принуждения к поступлению на службу нет и окончательный выбор остаётся за самими выпускниками.

По данным школы, более 60% выпускников продолжают обучение или службу по выбранному в лицее силовому направлению. В материале также приводятся истории детей погибших и пропавших военнослужащих, некоторые из которых уже говорят о намерении после совершеннолетия отправиться на военную службу.

Ранее Life.ru сообщал, что старшеклассников из девяти общин Харьковской области отправили на военные сборы в Киевскую область. По словам главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, подростков там обучали основам тактики, рукопашному бою, ориентированию на местности и работе с беспилотниками.