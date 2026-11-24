На Украине умерла фельдшер Людмила Джулай, которая помогала пострадавшим в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС. О смерти участницы ликвидации последствий катастрофы сообщил украинский национальный музей «Чернобыль» на своей странице в соцсети.

По информации музея, утром в день аварии Джулай приехала в медсанчасть Припяти и помогала пациентам с облучением.

«26 апреля 1986 года, в шесть утра, узнав по телефону от знакомой об аварии на станции, Людмила Васильевна прибыла в Припятскую медико-санитарную часть и сразу присоединилась к помощи пострадавшим. В течение 12 часов работала с облученными», — пишет музей.

После катастрофы фельдшер ухаживала за шестью пациентами, которые получили сверхвысокие дозы радиации. Джулай приехала в Припять в 1971 году, когда ей было 24 года. В Чернобыле она продолжала работать до марта 1994-го.