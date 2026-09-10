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Опубликовано 10 сентября, 15:26

На Украине ввели спецрежим в километровой полосе на границе с РФ и Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Правительстве Украины ввело специальный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Незалежной.

Документ запрещает на данной территории свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение граждан и работы, не связанные с боевыми действиями.

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Матвей Константинов
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