На Украине ввели спецрежим в километровой полосе на границе с РФ и Белоруссией
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Правительстве Украины ввело специальный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Незалежной.
Документ запрещает на данной территории свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение граждан и работы, не связанные с боевыми действиями.
Ранее Владимир Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Украины. Согласно указу, обязанности Валерия Вавринюка временно будет исполнять его заместитель Вадим Ченчик.
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