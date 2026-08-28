В Харьковской области фиксируется массовое исчезновение военнослужащих Госпогранслужбы Украины, передаёт ТАСС.

По данным российских силовых структур, пограничники 4-го отряда пропадают в районах населённых пунктов Аниськино, Водяное и Артельное, которые находятся внутри Волчанского котла.

Собеседник агентства уточнил, что украинские военные перестали выходить на связь ещё с середины июля. Обстоятельства их исчезновения пока остаются неясными.

Ранее в зоне боевых действий погибли несколько украинских военнослужащих. Среди них — старший лейтенант Сергей Гальчинский, снайпер Анатолий Загродский и старший лейтенант Роман Орешняк.