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28 августа, 06:47

Пограничники ВСУ массово исчезают в Волчанском котле в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Харьковской области фиксируется массовое исчезновение военнослужащих Госпогранслужбы Украины, передаёт ТАСС.

По данным российских силовых структур, пограничники 4-го отряда пропадают в районах населённых пунктов Аниськино, Водяное и Артельное, которые находятся внутри Волчанского котла.

Собеседник агентства уточнил, что украинские военные перестали выходить на связь ещё с середины июля. Обстоятельства их исчезновения пока остаются неясными.

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Ранее в зоне боевых действий погибли несколько украинских военнослужащих. Среди них — старший лейтенант Сергей Гальчинский, снайпер Анатолий Загродский и старший лейтенант Роман Орешняк.

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Дарья Денисова
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