На Украине сообщили о подозрении в мошенничестве эзотерику Богдану Орищенко, известному под псевдонимом «маг Велиар». Некоторые местные СМИ связывают его с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По версии следствия, мужчина получил 60 тысяч гривен от матери больного ребёнка, пообещав помочь мальчику с помощью магических обрядов.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в мае 2025 года к эзотерику обратилась женщина, воспитывающая семилетнего сына с тяжёлым заболеванием. Подозреваемый убедил её оплачивать консультации и ритуалы, которые якобы должны были улучшить состояние ребёнка. Однако обещанного результата женщина не получила.

Помимо обрядов, Велиар предлагал клиентам необычные товары. Среди них были статуэтки «золотого буйвола, помогающего миллионерам», стоимостью девять тысяч гривен, и свечи для снятия порчи по 1300 гривен.

«Магу Ермака» грозит до восьми лет заключения. Фото © Нацполиция Украины

Кадр с обысков в квартире «мага Ермака». Фото © Нацполиция Украины

Эзотерик также делал расклады карт Таро на ход боевых действий и публиковал предсказания о будущем Украины. В частности, он утверждал, что жителей Киева однажды будут перевозить между берегами Днепра на баржах. В своих публикациях Велиар заявлял, что во время войны маги и ведьмы обладают особой способностью не просто выживать, но и хорошо жить.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк публично критиковал деятельность Орищенко и других эзотериков. Парламентарий обращался к правоохранителям с просьбой проверить сообщения о том, что они брали деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих за обещания помочь с поисками.

Некоторые украинские СМИ называют Орищенко «магом Ермака», а сам эзотерик прежде рассказывал об оказании услуг политикам. Однако подтверждённых сведений о том, что бывший глава президентского офиса был его клиентом, нет.

Орищенко подозревают в мошенничестве с использованием компьютерной техники. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины ему грозит до восьми лет лишения свободы.