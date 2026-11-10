В Свердловской области возбудили уголовное дело после появления видеозаписи, на которой мужчина, предположительно учитель физкультуры, применяет силу к девятикласснику. На кадрах видно, как педагог трясёт за одежду и бьёт подростка, стоящего на коленях. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл 9 ноября в Белоярском районе. По предварительным данным прокуратуры, конфликт разгорелся во время классного часа на четвёртом уроке. Учитель физкультуры также является классным руководителем пострадавшего школьника.

По словам очевидцев, педагог заставил ученика встать на колени, схватил его за волосы, а затем ударил. Один из присутствовавших в классе подростков снял происходящее на видео, которое позже распространилось в социальных сетях.

Как утверждают учащиеся, между учителем и девятиклассником и раньше возникали конфликты. Непосредственным поводом для ссоры, по их словам, стало замечание о нарушении дисциплины. Официально причины произошедшего пока не установлены.

После публикации видео Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить действия сотрудников школы с точки зрения соблюдения требований по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Следственный отдел по городу Заречному возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента. Следователи допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

В самой школе также организовали внутреннюю проверку. Окончательная правовая оценка действиям педагога будет дана по результатам расследования.

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