В Нижегородской области школьник бросил стул в учителя. 34-летний педагог успел подставить руку и отбить его, но в результате была повреждена кисть. Об этом рассказали в региональной Гострудинспекции.

После инцидента учитель почувствовал боль и сам отправился к врачам. Теперь инспекция выясняет, при каких обстоятельствах ученик набросился на педагога и что произошло в школе перед этим.

Ранее в Башкирии в одной из гимназий Кушнаренковского района во время урока между двумя девятиклассниками возник конфликт, переросший в поножовщину. Один из учеников достал холодное оружие и нанёс однокласснику несколько ранений. Предварительной причиной случившегося называют личную неприязнь. Сразу после агрессивных действий нападавшего пострадавшего доставили в центральную районную больницу.