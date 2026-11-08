Сразу два припаркованных автомобиля загорелись после взрыва петарды на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на Тихорецком бульваре в районе Люблино, сообщает РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, дети бросили петарду рядом с машинами, после чего вспыхнули стоявшие поблизости Renault и Belgee.