Брошенная детьми петарда стала причиной возгорания двух машин в Москве
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Сразу два припаркованных автомобиля загорелись после взрыва петарды на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на Тихорецком бульваре в районе Люблино, сообщает РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, дети бросили петарду рядом с машинами, после чего вспыхнули стоявшие поблизости Renault и Belgee.
Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии на улице Ватутина в Москве, где петарда взорвалась в руках 14-летнего подростка и вызвала пожар в квартире. Мальчик получил травму руки, а соседи вызвали экстренные службы. Ещё один опасный случай произошёл в Петербурге: 12-летний школьник поднял найденную на улице петарду, которая взорвалась у него в ладони. Врачам удалось спасти ребёнку кисть.
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