Петарда взорвалась прямо в руке: Петербургские хирурги спасли кисть 12-летнему мальчику

В Санкт-Петербурге хирурги спасли кисть 12-летнему школьнику, у которого в руке взорвалась найденная на улице петарда. Ребёнок получил открытый перелом мизинца со смещением и рваные раны правой руки. О случившемся сообщили в Педиатрическом университете.

Инцидент произошёл 19 октября в Калининском районе. Мальчик гулял во дворе с друзьями, когда компания обнаружила бесхозную петарду. Школьник поднял её с земли, после чего пиротехника взорвалась прямо у него в ладони.

Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи. Врачи микрохирургического отделения обработали и ушили раны, а повреждённую кость восстановили и зафиксировали с помощью металлических конструкций.

Сейчас ребёнок проходит лечение для профилактики инфекции. По словам детского хирурга Евгения Рыбки, подобные травмы нередко заканчиваются ампутацией, однако в этом случае удалось обойтись без потери пальцев.

«Рука ребёнка будет функционировать нормально. Прогноз благоприятный», — заверил врач.