Петарда взорвалась прямо в руке: Петербургские хирурги спасли кисть 12-летнему мальчику
В Петербурге 12-летнему школьнику разорвало кисть найденной во дворе петардой
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В Санкт-Петербурге хирурги спасли кисть 12-летнему школьнику, у которого в руке взорвалась найденная на улице петарда. Ребёнок получил открытый перелом мизинца со смещением и рваные раны правой руки. О случившемся сообщили в Педиатрическом университете.
Инцидент произошёл 19 октября в Калининском районе. Мальчик гулял во дворе с друзьями, когда компания обнаружила бесхозную петарду. Школьник поднял её с земли, после чего пиротехника взорвалась прямо у него в ладони.
Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи. Врачи микрохирургического отделения обработали и ушили раны, а повреждённую кость восстановили и зафиксировали с помощью металлических конструкций.
Сейчас ребёнок проходит лечение для профилактики инфекции. По словам детского хирурга Евгения Рыбки, подобные травмы нередко заканчиваются ампутацией, однако в этом случае удалось обойтись без потери пальцев.
«Рука ребёнка будет функционировать нормально. Прогноз благоприятный», — заверил врач.
Ранее Life.ru рассказывал о девятилетнем мальчике из Ленинградской области, которому взрыв найденной петарды оторвал часть пальца. Ещё один тяжёлый случай произошёл в апреле 2026 года в Орехово-Зуеве: 11-летнему школьнику пришлось ампутировать часть пальцев после взрыва пиротехники.
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