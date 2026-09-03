На ВЭФ приехали 7 тысяч гостей из 78 стран: кого оказалось больше всех

Более семи тысяч человек из 78 стран мира приняли участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Не боремся за численность. Семь тысяч — нормальное наполнение площадки. Больше нам не надо, но и меньше тоже», — сказал полномочный представитель главы государства в ДФО на пресс-конференции.

По его словам, самая большая делегация была из Китая. Также Трутнев отметил, что участие в ВЭФ приняли делегаты из 17 недружественных государств.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Деловая программа разделена на более чем 70 сессий по пяти основным трекам: качество жизни и человеческий капитал, механизмы привлечения частных инвестиций, международное сотрудничество, технологии будущего, а также логистика и инфраструктура.

Сегодня состоялось ключевое событие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В ходе более чем трёхчасовой сессии российский лидер в присутствии иностранных гостей – президента Индонезии Прабово Субианто, премьер-министра Монголии Ням-Осорына Учрала, вице-президента Мьянмы Ньо Со и первого вице-премьера КНР Дин Сюэсяна – затронул ключевые вопросы развития Дальнего Востока, отметив рекордный рост валового регионального продукта региона и привлечение частных инвестиций, а также обсудил общие экономические тенденции и международное сотрудничество. Также глава государства высказался о международной обстановке и прокомментировал ход специальной военной операции, завершив заседание словами «мы победим».