Путин завершил пленарку ВЭФ словами «вместе победим»

Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание Восточного экономического форума словами «вместе победим». Глава государства уточнил, что вкладывает в эту фразу в том числе экономический смысл.

Поводом стала русская поговорка «Один в поле не воин», которую во время своего выступления на русском языке произнёс президент Индонезии Прабово Субианто.

«У нас же всё-таки не форум, посвящённый конфликту на Украине, а экономике. И вот наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу: «Один в поле не воин», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Субианто, по его мнению, использовал эту поговорку именно применительно к экономике и международному сотрудничеству.

«Но и я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл: вместе победим», — завершил выступление президент России.

Ранее Life.ru рассказывал, как президент Индонезии Прабово Субианто удивил участников ВЭФ, произнеся по-русски поговорку «Один в поле не воин». Лидер Индонезии говорил о необходимости международного сотрудничества и совместной работы.