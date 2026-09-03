Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 09:26
7850

Путин завершил пленарку ВЭФ словами «вместе победим»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание Восточного экономического форума словами «вместе победим». Глава государства уточнил, что вкладывает в эту фразу в том числе экономический смысл.

Поводом стала русская поговорка «Один в поле не воин», которую во время своего выступления на русском языке произнёс президент Индонезии Прабово Субианто.

«У нас же всё-таки не форум, посвящённый конфликту на Украине, а экономике. И вот наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу: «Один в поле не воин», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Субианто, по его мнению, использовал эту поговорку именно применительно к экономике и международному сотрудничеству.

«Но и я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл: вместе победим», — завершил выступление президент России.

Радуга возникла в небе Владивостока во время речи Путина на ВЭФ
Радуга возникла в небе Владивостока во время речи Путина на ВЭФ

Ранее Life.ru рассказывал, как президент Индонезии Прабово Субианто удивил участников ВЭФ, произнеся по-русски поговорку «Один в поле не воин». Лидер Индонезии говорил о необходимости международного сотрудничества и совместной работы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar