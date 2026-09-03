Радуга возникла в небе Владивостока во время речи Путина на ВЭФ

Во время пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке резко изменилась погода. Прямо в момент начала речи президента России начался сильный ливень, заставивший участников достать зонты. Однако осадки прекратились так же внезапно, как и возникли.

Когда российский лидер перешёл к теме развития Дальнего Востока, тучи окончательно разошлись над кампусом ДВФУ. В небе сформировалась яркая двойная радуга, которую заметили все присутствующие на открытом пространстве. Кадры с природным явлением мгновенно попали в объективы операторов.

А во время недавней поездки по Дальнему Востоку президенту РФ Владимиру Путину удалось увидеть амурского тигра в дикой природе. Он рассказал об этой встрече на пленарной сессии Восточного экономического форума. Путин отметил, что поездка позволила ему наблюдать природное богатство Дальнего Востока. Президент также поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко за организацию двухдневного пребывания в регионе.