На платформе VK Видео стартовали премьеры проектов, получивших грантовую поддержку в 2026 году. Восемь победителей конкурса представляют Москву, Санкт-Петербург, Новокузнецк и Красноярск. Авторы получили финансирование на создание социально значимого контента — от мультфильмов для детей до документальных историй о жизни людей с инвалидностью, семейных отношениях и культурных традициях.

Как сообщили в пресс-службе VK, пять победителей получили гранты размером до пяти миллионов рублей, ещё трое стали лучшими в тематических номинациях и получили до трёх миллионов.

Первые четыре проекта уже доступны зрителям. Среди них — анимационный сериал «Миша и Аня: Школа безопасности», который помогает детям освоить правила безопасного поведения, и познавательный мультсериал «Изобретариум», посвящённый изобретениям и научным открытиям.

Ещё одна премьера — «Лоскутные семьи». Проект рассказывает о том, как складывается жизнь родителей и детей после развода, с какими сложностями сталкиваются семьи и как выстраиваются отношения после расставания.

Документальный цикл «Откуда корни растут» обращается к семейной памяти и связи поколений. Через личные истории героев авторы показывают, как прошлое родственников влияет на жизнь современных семей.

В ближайшее время зрителям представят ещё четыре проекта. Шоу «Из первых рук» с блогером Константином Дебликовым и «ИнваЗорро» с Анастасией Анпилоговой и Милой Шогиной будут посвящены жизни людей с инвалидностью, доступности городской среды и их возможностям для профессиональной и творческой реализации.

Также ожидается второй сезон «Нового Фолка», в котором традиционная народная музыка получит современное прочтение. Документальный проект «Ключевые фигуры» объединит биографии выдающихся людей, архивные материалы и элементы художественного повествования.

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская отметила, что в этом году участники конкурса выбрали непростые темы — инклюзию, семейные отношения и культурную идентичность. По её словам, авторы стараются не навязывать зрителям готовые оценки, а показывать события глазами других людей.

«Они дают возможность увидеть ситуацию глазами другого человека — и в этом, на мой взгляд, главная ценность этих проектов», — подчеркнула Максимовская.

Всего на конкурс поступило 420 заявок. До заключительного этапа дошли 30 проектов, которые оценивал координационный совет с участием продюсера Вячеслава Дусмухаметова, журналиста Карена Адамяна, блогеров Романа Каграманова, Наташи Гасанхановой, Амирана Сардарова и других представителей медиаиндустрии.