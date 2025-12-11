Число авторов в VK Видео выросло вдвое в 2025 году

В 2025 году платформа «VK Видео» стала лидером по ежедневной и ежемесячной аудитории в России. Количество авторов выросло в два раза, а приложение установили более 91 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития «VK Видео» остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Уже сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео на 60%», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин.

За первую неделю декабря 2025 года ежедневная аудитория «VK Видео» превысила 40 млн человек, а ежемесячная аудитория в ноябре достигла 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%, что связано с увеличением объёма контента и числа авторов, которое удвоилось и достигло 331 тыс. человек. Это обеспечило постоянное обновление ленты и расширение тематического разнообразия. Объём загруженных роликов увеличился в 4,6 раза — в октябре пользователи опубликовали 4,16 млн видео.

Топ-5 категорий по охватам за год: «Юмор», «Кино и сериалы», «Новости и политика», «Детский и семейный контент», «Авто и транспорт». Лидеры среди детских блогеров по просмотрам: Double Bubble, Глент, Луномосик, Вильям Бруно и А4. Среди общих каналов: Соловьёв LIVE, Азамат Мусагалиев, Kuplinov Play, Импроком и Мэтч. Популярные шоу: «Звёзды. Новогодний кубок», «VK под шубой 3», «Натальная карта» с Бастой, КСТАТИ #66 и «Большая прожарка» с Отаром Кушанашвили.

В спортивных трансляциях лидировали зимний Суперкубок Winline Медиалиги, турнир IBA Bare Knuckle, финал Winline Медиалиги, турнир FORCE FC и переходные матчи РПЛ/ФНЛ. Топ-3 стримов по просмотрам в момент трансляции: прибытие делегаций России и Украины в Стамбул, Интервидение и VK FEST 2025 на Синей сцене. В категории «Новости и политика» собрано 517,6 млн реакций, а топ-3 форматов: «Итоги года с Владимиром Путиным 2024», интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону и Парад Победы.