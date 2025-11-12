VK Tech увеличила выручку на 39% за девять месяцев 2025 года

Выручка компании VK Tech по итогам первых девяти месяцев 2025 года достигла 10,7 млрд рублей, показав рост на 38,9% в годовом сопоставлении. О финансовых результатах сообщила пресс-служба разработчика корпоративного ПО.

«Выручка выросла на 38,9% год к году до 10,7 миллиарда рублей. Наиболее динамичный рост показали бизнес-приложения (+94,7% год к году) и сервисы продуктивности VK WorkSpace (+63,5% год к году)», — рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого база клиентов компании расширилась практически вчетверо, составив 26,8 тысячи организаций. Основной вклад в финансовый успех внесли облачная платформа VK Cloud и сервисы VK WorkSpace, на которые пришлось 73% совокупных доходов. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации составила 1,5 млрд рублей.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев связал достижения с ростом клиентской базы и выполнением крупных проектов для таких компаний, как «Газпром» и «АвтоВАЗ». Он отметил, что стратегия компании строится на развитии рыночных лидеров и гибридной модели поставки программного обеспечения, что позволяет формировать индивидуальные IT-экосистемы для заказчиков.

Ранее VK улучшила детский раздел своего видеосервиса, представив его в полностью новом оформлении и с обновлённой системой навигации. Новая концепция была разработана на основе изучения предпочтений детей и родителей, которое подтвердило: для пользователей крайне важны простота управления и возможность быстро найти желаемый контент.