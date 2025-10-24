VK Tech запускает решение для управления проектами и совместной работы в VK WorkSpace

VK WorkSpace поможет компаниям эффективно планировать и выполнять работу: управлять задачами, в том числе с помощью сценариев автоматизации, отслеживать выполнение стратегических целей и прогресс проектов любого уровня — от больших инициатив до трудозатрат на текущие дела. Об этом рассказали в VK.

Проекты VK WorkSpace — один из инструментов совместной работы в составе платформы VK WorkSpace. Рабочее пространство включает менеджер задач с поддержкой различных представлений: канбан-досок, диаграмм Ганта и таблиц. Можно не только отслеживать текущие дела, но и строить аналитику по задачам, проектам, стратегическим инициативам или трудозатратам. База знаний позволяет сделать работу удобной: документировать процессы, фиксировать результаты встреч, хранить регламенты, инструкции, презентации и другую корпоративную информацию. В проекты можно перенести данные из других систем — например, Jira и Confluence.

Сервис даёт возможность руководителю отслеживать прогресс на стратегическом и тактическом уровне. Например, доступна функция построения OKR (Objectives and Key Results) и дерева целей, каскадирования этих целей на департаменты, установка и мониторинг KPI. На операционном уровне можно транслировать цели в конкретные задачи, распределять их между исполнителями и отслеживать выполнение в режиме реального времени.

Проект доступен как действующим пользователям платформы, так и новым клиентам — в форме отдельного модуля. В текущей версии сервис можно развернуть в контуре компании (On-premise), а в начале 2026 года планируется реализовать облачную версию. В сервисе поддерживаются сложные сценарии автоматизации, чтобы роботизировать рутину и освободить время для творческих задач.

«Проекты VK WorkSpace помогают упорядочить согласования, упростить контроль за выполнением задач и повысить прозрачность процессов: руководители получают актуальную картину по компании, а команды меньше вовлекаются в рутину за счёт сценариев автоматизации. На уровне бизнес-логики система закрывает все ключевые потребности бизнеса любого размера: оптимизирует операционные процессы и создаёт продуктивное сотрудничество между всеми подразделениями», — уточнил директор по продукту VK WorkSpace Пётр Щеглов.

Ранее сообщалось, что ведущие российские облачные провайдеры — компании VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» — объявили о создании первой в стране некоммерческой Ассоциации облачно-ориентированных технологий (АОТ). Членом этой отраслевой организации сможет стать любая компания или разработчик, использующие облачные сервисы и заинтересованные в развитии Сloud-native-подходов.