VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создали первую в РФ Ассоциацию облачных технологий

Ведущие российские облачные провайдеры — компании VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» — объявили о создании первой в стране некоммерческой Ассоциации облачно-ориентированных технологий (АОТ). Членом этой отраслевой организации сможет стать любая компания или разработчик, использующие облачные сервисы и заинтересованные в развитии Cloud-native подходов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Ассоциация будет первой в России организацией, ориентированной на развитие принципов, стандартов и архитектуры нативных облачных технологий, независимо от конкретного вендора», — отмечается в материале.

Партнёрами ассоциации смогут стать компании, применяющие в своей деятельности облачные технологии, а её участниками — любые IT-специалисты, соответствующие установленным критериям.

Первым публичным мероприятием новой организации станет некоммерческая конференция Kuber conf by АОТ, запланированная на 4 декабря в Москве. Мероприятие рассчитано на инженеров и архитекторов платформ, специалистов в области DevOps и DevSecOps, а также разработчиков Kubernetes. Участники смогут ознакомиться с миссией ассоциации, её планами на год, структурой и проектами, а также лично пообщаться с организаторами.

Ключевой целью АОТ является консолидация участников российского облачного рынка для продвижения технологий Kubernetes® и cloud-native. Этот современный подход предполагает создание приложений и систем, изначально предназначенных для работы в облачной среде, что предоставляет бизнесу значительные преимущества в масштабируемости, снижении издержек и технологической гибкости.

