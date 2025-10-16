VK и МАХ запустили хакатон для студентов по созданию чат-ботов и мини-приложений

VK Education совместно с платформой МАХ объявили хакатон для студентов российских вузов очной формы обучения. Участникам предстоит создать чат-боты и мини-приложения в сферах цифровизации, эффективности и социальных инициатив, а победители получат поддержку VK и денежные призы. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

«Лучшие цифровые продукты рождаются в диалоге с пользователями, поэтому мы решили провести хакатон по разработке сервисов в мессенджере MAX и создать для студентов площадку, где они смогут не просто заявить о своих идеях, а реализовать их на платформе с аудиторией в десятки миллионов пользователей», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Хакатон состоит из нескольких этапов, большинство из которых пройдут онлайн, а финал запланирован на 30 ноября в Москве. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трёх человек и пройти отборочное тестирование. Прошедшие отбор студенты выберут одно из трёх направлений — цифровизация, социальный трек или эффективность — и разработают на их основе чат-боты или мини-приложения.

В финал попадут 54 команды, прошедшие образовательную программу с мастер-классами по кейсам и подготовке презентаций. Победителями станут девять команд, которые очно представят свои проекты перед жюри из экспертов VK и вузов. Оценка будет проводиться по актуальности, качеству реализации, полезности и охвату аудитории. Общий призовой фонд хакатона составит 3 млн рублей, при этом за первое место в каждом треке команды получат 500 000 рублей, за второе — 300 000 и за третье — 200 000.

Ранее компания VK объявила о запуске ежегодного профориентационного проекта «День IT-знаний», в рамках которого школьники 7–11 классов со всей России смогут познакомиться с востребованными цифровыми профессиями, пообщаться с экспертами VK и узнать о возможностях старта карьеры в IT-сфере. С этого года образовательные организации могут провести мероприятие в любой удобный день учебного года.