VK запускает для школьников профориентационную акцию День IT-знаний

Компания VK объявляет о старте ежегодного профориентационного проекта «День IT-знаний». В течение учебного года школьники 7–11 классов со всей страны смогут познакомиться с востребованными цифровыми профессиями, пообщаться с экспертами VK и узнать о старте карьеры в IT-сфере. Акция организована соцсетью при поддержке Минпросвещения России.

Как рассказали Life.ru в пресс-службе VK, с этого года провести мероприятие образовательные организации могут в любой удобный день в течение наступившего учебного года. Участники узнают о востребованных IT-профессиях, необходимых навыках и построении карьеры в технологической сфере. Школьники смогут попробовать себя в роли IT-специалистов и решить практические задачи от экспертов VK.

В рамках акции школьники могут познакомиться с пятью востребованными направлениями: искусственный интеллект, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и нетехнические профессии в IT. Педагоги расскажут об устройстве этих направлений и поделятся практическими советами по построению успешной карьеры. Для проведения урока подготовлены методические материалы — сценарий, презентация и видеоконтент.

Для участия педагогам необходимо подать заявку на сайте и выбрать удобный формат проведения урока: с приглашением специалиста VK или самостоятельно с помощью методических материалов. Участники акции «День IT-знаний» смогут получить стикеры и награды в Сферуме, в мессенджере МАХ, а также рекомендации программ VK Education.

«Ни для кого не секрет, что сегодня информационный технологии оказывают большое влияние на нашу повседневную жизнь и тесно связаны с системой современного образования. Мы работаем над различными проектами, которые взаимосвязаны с IТ-отраслью, принимая во внимание её огромный потенциал. При этом важно, что эта сфера открывает новые возможности для учеников и учителей, дополняя учебный процесс», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2025 году партнерами проекта «День IT-знаний» выступают Форум классных руководителей, коммуникационная платформа Сферум, социальная сеть Одноклассники, проект «Наука Mail», а также образовательная онлайн-платформа Учи.ру.

Ранее издание kp.ru в партнёрстве с «VK Видео» представило серию интерактивных видеоуроков по безопасности, разработанных для обучения зрителей эффективным действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Новый проект под названием «Главное — безопасность» предоставит пользователям посредством интерактивных видеоинструкций знания о том, как обезопасить себя в опасных ситуациях, защититься и оказать поддержку окружающим.