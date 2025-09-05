Kp.ru и VK Видео представили интерактивный спецпроект о безопасности в России

Издание kp.ru в партнёрстве с «VK Видео» представило серию интерактивных видеоуроков по безопасности, разработанных для обучения зрителей эффективным действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Новый проект под названием «Главное — безопасность» предоставит пользователям посредством интерактивных видеоинструкций знания о том, как обезопасить себя в опасных ситуациях, защититься и оказать поддержку окружающим.

Ключевое отличие проекта заключается в интерактивности: зритель определяет развитие сюжета, выбирая направление истории. Все эпизоды будут эксклюзивно размещены на платформе «VK Видео». Первый выпуск посвящён оказанию помощи человеку, внезапно почувствовавшему себя плохо в общественном месте. Зрителям предлагается принимать решения и оценивать свои навыки на практике.

В будущем проект пополнится видеороликами, которые посвящены поведению при столкновении с агрессивной собакой, обнаружении подозрительного объекта, действиям в толпе и оказанию первой помощи при дорожно-транспортном происшествии. Новые материалы будут публиковаться в период с 18 сентября по 30 октября.