Раскрыты популярные схемы обмана российских школьников в 2025 году

Аналитики выявили наиболее популярные методы обмана, применяемые против российских граждан. В их числе – фиктивные ресурсы, предлагающие подготовку к ЕГЭ, телефонные аферы и атаки, осуществляемые через сервисы обмена сообщениями. Особое внимание мошенников в текущем году направлено на несовершеннолетних, сообщает «Газета.ru».

В текущем году мошенники активно эксплуатируют неопытность молодого поколения в вопросах кибербезопасности, используя их доступ к цифровым устройствам. В ход идут поддельные электронные журналы, выдача себя за школьную администрацию и распространение вредоносных игровых приложений.

Telegram является одним из наиболее востребованных инструментов у мошенников. Распространённой схемой во втором квартале стала массовая компрометация аккаунтов под видом розыгрыша игрушек лабубу. Пользователям сообщали о выигрыше, предлагали перейти по ссылке или предоставить код из SMS, что приводило к захвату учётной записи.

С начала 2025 года участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений (чаще всего заместителями директоров и социальными педагогами) и рассылают школьникам сообщения о новых правилах или требованиях регистрации на поддельных сайтах. У детей выманивают коды из SMS «для активации электронного дневника» или собирают персональные данные родителей.