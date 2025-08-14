Раскрыты популярные схемы обмана российских школьников в 2025 году
Газета.ru: Ключевой целью киберпреступников стали дети и подростки в 2025 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio
Аналитики выявили наиболее популярные методы обмана, применяемые против российских граждан. В их числе – фиктивные ресурсы, предлагающие подготовку к ЕГЭ, телефонные аферы и атаки, осуществляемые через сервисы обмена сообщениями. Особое внимание мошенников в текущем году направлено на несовершеннолетних, сообщает «Газета.ru».
В текущем году мошенники активно эксплуатируют неопытность молодого поколения в вопросах кибербезопасности, используя их доступ к цифровым устройствам. В ход идут поддельные электронные журналы, выдача себя за школьную администрацию и распространение вредоносных игровых приложений.
Telegram является одним из наиболее востребованных инструментов у мошенников. Распространённой схемой во втором квартале стала массовая компрометация аккаунтов под видом розыгрыша игрушек лабубу. Пользователям сообщали о выигрыше, предлагали перейти по ссылке или предоставить код из SMS, что приводило к захвату учётной записи.
С начала 2025 года участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений (чаще всего заместителями директоров и социальными педагогами) и рассылают школьникам сообщения о новых правилах или требованиях регистрации на поддельных сайтах. У детей выманивают коды из SMS «для активации электронного дневника» или собирают персональные данные родителей.
А ранее россиянам назвали «ключевые фразы», по которым ребёнок сможет определить мошенника. В МВД уточнили, если кто-то в интернете или по телефону требует деньги, угрожает или обещает подарки, необходимо незамедлительно сообщить об этом родителям или близким людям.