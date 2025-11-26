Сервис VK Видео обновил раздел с фильмами и сериалами

Сервис VK Видео полностью обновил дизайн и навигацию раздела «Фильмы и сериалы». Это ключевое пространство для всех поклонников кино, аниме и телепроектов.

Основой для изменений стал глубокий анализ пользовательских предпочтений. Исследования выявили особую важность простой навигации и быстрого доступа к новинкам. Также пользователям требуется удобный механизм для возврата к просмотру и поиска релевантного контента.

Обновлённая витрина построена на работе интеллектуальных рекомендательных систем. Алгоритмы учитывают индивидуальные интересы каждого зрителя и его историю просмотров. Новая архитектура позволяет находить желаемый контент за минимальное время.

Фото © VK

Верхнюю часть интерфейса занимает динамическая карусель с главными премьерами и актуальными трендами. Непосредственно под ней расположены персонализированные подборки с сериалами и фильмами. Особые блоки «Продолжить просмотр» и «Вы хотели посмотреть» помогают мгновенно вернуться к просмотру или найти отложенный контент.

Нижняя часть витрины отведена под специализированные категории для семейного просмотра. Здесь представлены обширные коллекции аниме, мультфильмов и мультсериалов. Завершают композицию жанровые ленты, включающие комедии, приключения, фантастику, боевики и мелодрамы.

Ранее сообщалось, что сервис VK Видео представил масштабное обновление раздела «Детям», полностью переработав его навигацию и дизайн. Основой для изменений послужил анализ поведения юных зрителей и их родителей. Исследование выявило ключевые потребности аудитории, среди которых особое значение имеют простой интерфейс и быстрый доступ к любимым видео. Новая структура раздела включает тематические подборки, сгруппированные по интересам.