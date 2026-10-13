Во время переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём АСЕАН Као Ким Хорном перед иностранной делегацией разместили несколько экземпляров доклада, посвящённого событиям в украинской Буче в 2022 году. На эту деталь обратил внимание корреспондент РИА «Новости».

Документ получил название «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Его подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.

Авторы доклада утверждают, что собрали доказательства постановочного характера событий в Буче и причастности Украины и западных стран к распространению недостоверных сведений. Однако эти выводы противоречат результатам расследований международных правозащитных организаций и ООН, которые задокументировали убийства мирных жителей во время нахождения города под контролем российских войск.

Доклад оказался на столе переговоров во время рабочего визита Као Ким Хорна в Россию. Генеральный секретарь АСЕАН прибыл по приглашению Лаврова для обсуждения сотрудничества Москвы с государствами Юго-Восточной Азии.

Ранее Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) заявила о выявлении почти 200 несоответствий в списке погибших, размещённом на мемориале в Буче. Как сообщал Life.ru 8 октября, по утверждению исследователей, среди 198 человек, чей статус вызвал вопросы, оказались украинские военнослужащие, сотрудники силовых структур и участники территориальной обороны.