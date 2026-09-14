На жителя Калужской области завели дело за хранение снятой с БПЛА взрывчатки

Житель Калужской области стал фигурантом уголовного дела после того, как нашёл сбитый украинский беспилотник. Мужчина отделил от аппарата боевую часть и забрал её себе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, обнаруженную взрывчатку мужчина планировал использовать в личных целях. Что именно он собирался с ней делать, не уточняется. Материалы проверки сотрудники УФСБ передали в следственное подразделение ОМВД России «Жуковский». Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего поджог военкомата. По данным ведомства, он связался с представителем СБУ, изучил объект и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемого задержали до того, как он успел осуществить задуманное.