«Начинают всё с нуля»: Тревел-блогер объяснил, почему жизни релокантов не позавидуешь

Российский тревел-блогер Александр заявил, что жизнь эмигрантов за границей часто связана с бюрократией, неопределённостью и необходимостью начинать всё заново. Своими наблюдениями он поделился в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам путешественника, переехавшие в другие страны люди могут годами находиться в подвешенном состоянии и не понимать, что ждёт их дальше. Особенно тяжёлой он назвал ситуацию, когда из-за документов невозможно строить даже ближайшие планы.

«Жить годами в подвешенном состоянии, не иметь ни малейшего представления, что тебя ждёт в дальнейшем, да и даже в ближайшем будущем не иметь возможности строить какие-либо планы, это очень незавидное положение», — написал Александр.

Блогер также обратил внимание на оформление легального статуса за рубежом. По его словам, эмигрантам приходится проходить множество бюрократических процедур и фактически выстраивать жизнь с нуля.

«Эмигрант всегда должен доказывать свою ценность и отвоевывать место под солнцем, тогда как любой коренной житель страны всегда имеет больше прав и лучшее к себе отношение со стороны как работодателей, так и арендодателей», — отметил путешественник.

В заключение Александр призвал не завидовать тем, кто покинул родную страну. По его оценке, жизнь на чужбине представляет собой серьёзное испытание и далеко не всегда оказывается такой лёгкой, какой может выглядеть со стороны.

Ранее Life.ru рассказывал о блогере Амиране Сардарове, который после возвращения из США сравнил жизнь эмигрантов за границей с адом. Он также говорил, что после переезда человеку приходится заново привыкать к окружающей среде и фактически выстраивать жизнь с нуля.