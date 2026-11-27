В Петербурге объявили угрозу БПЛА 27 ноября
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В Ленинградской области сбили десять беспилотников, а в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом 27 ноября сообщили губернатор региона Александр Дрозденко и городской канал экстренного оповещения.
«Над территорией Ленинградской области сбито 10 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своём канале в мессенджере «Макс».
В Санкт-Петербурге жителей предупредили об угрозе беспилотников. В сообщении РСЧС также говорится о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила Росавиация.