В Ленинградской области сбили десять беспилотников, а в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом 27 ноября сообщили губернатор региона Александр Дрозденко и городской канал экстренного оповещения.

«Над территорией Ленинградской области сбито 10 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своём канале в мессенджере «Макс».

В Санкт-Петербурге жителей предупредили об угрозе беспилотников. В сообщении РСЧС также говорится о возможных перебоях в работе мобильного интернета.