В американском штате Калифорния после землетрясения над нефтеперерабатывающим заводом Chevron поднялся столб густого чёрного дыма. Как сообщает Los Angeles Times, подземные толчки стали сильнейшими за последние 12 лет в агломерации Лос-Анджелеса и округа Ориндж.

Предположительно, факельное сжигание газа на заводе Chevron в Калифорнии. © X / WeatherMonitors

Власти города Эль-Сегундо объяснили появление дыма внеплановым факельным сжиганием газа на предприятии. На место направились пожарные расчёты. Из торгового комплекса напротив нефтеперерабатывающего завода эвакуировали посетителей и сотрудников.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане неподалёку от побережья Калифорнии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали несколько более слабых. Пожарная служба Лос-Анджелеса задействовала сотрудников всех 106 пожарных станций для проверки городской инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.