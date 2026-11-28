В Сургуте задержали владельца похоронного бизнеса по подозрению в поджоге офиса конкурирующей фирмы. Причинённый компании ущерб оценивается примерно в шесть миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

В Сургуте владелец похоронного бюро стал фигурантом дела о поджоге конкурентов. Видео © МВД Медиа

По версии правоохранителей, к возгоранию причастен 50-летний местный предприниматель. В результате пожара были уничтожены траурные венки и другая ритуальная атрибутика.

Операцию по задержанию бизнесмена провели сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН «Стерх» Росгвардии. В ходе обысков правоохранители обнаружили предметы со следами горючих веществ. Изъятые улики направили на экспертизу.

Выяснилось, что ритуальщик-пироман уже имел проблемы с законом. Ранее его судили в Кургане за незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога). Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.