Несколько домов сгорели в Новой Москве после спора соседей из-за коттеджа

В Новой Москве после имущественного конфликта загорелись несколько частных домов, а предполагаемого поджигателя задержали при попытке уехать. Мужчину остановили местные жители, которым помогла перегородившая проезд пожарная машина. Об обстоятельствах происшествия рассказала «Рен ТВ» соседка подозреваемого.

По словам женщины, задержанный по имени Андрей прежде проживал в одном из коттеджей вместе с отцом. После смерти родственника возник спор с владельцем земельного участка. Собственник якобы предложил мужчине два варианта: заплатить пять миллионов рублей за оформление недвижимости либо получить 3,5 миллиона и освободить жильё.

Андрей согласился на денежную компенсацию и съехал. Однако, как утверждает собеседница телеканала, ранее он высказывал угрозы и говорил о намерении приобрести ружьё.

Позднее в доме, где прежде проживал мужчина, вспыхнул пожар. Пламя стало распространяться на соседние строения. Владелица одного из коттеджей заметила неизвестного с фонарём, а жители бросились спасать имущество и самостоятельно бороться с огнём.

Во время пожара очевидцы обратили внимание на автомобиль, который быстро выезжал с территории. Один из соседей отправился следом за машиной. Однако предполагаемый беглец не смог продолжить движение: дорогу ему перегородила пожарная техника.

За рулём, по словам очевидцев, находился Андрей с признаками алкогольного опьянения. Местные жители остановили мужчину и вызвали полицейских, которые доставили его в отдел. Его возможную причастность к возгоранию предстоит установить правоохранителям.

Ранее Life.ru рассказывал о поджоге двух домов и хозяйственной постройки в подмосковном Ступине. По данным следствия, местный житель уничтожил имущество соседа после личного конфликта. Ущерб превысил 35 миллионов рублей, а предполагаемого виновника заключили под стражу.