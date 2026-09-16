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Опубликовано 16 сентября, 18:50

«Надурили всех»: Поклонники заподозрили поскандаливших Семенович и Буланову в пиар-ходе

Семенович и Буланову заподозрили в постановочном скандале из-за совместной песни

Татьяна Буланова и Анна Семенович. Обложка © Telegram / Анна Семенович

Татьяна Буланова и Анна Семенович. Обложка © Telegram / Анна Семенович

Конфликт между певицами Анной Семенович и Татьяной Булановой из-за одной песни мог оказаться частью продвижения нового совместного проекта. После того как артистки представили композицию вместе, некоторые пользователи в Сети решили, что история с ссорой была заранее продуманным ходом.

Поводом для обсуждений стал трек, который изначально автор Игорь Майский предложил обеим певицам. Ранее сообщалось, что из-за композиции между исполнительницами возник спор, так как каждая хотела выпустить её самостоятельно.

Позже Семенович и Буланова объявили, что решили записать песню вместе. Артистки объяснили это тем, что дуэт двух исполнительниц оказался удачным решением.

После премьеры часть поклонников предположила, что история с конфликтом могла быть способом привлечь внимание к релизу. При этом сами певицы не заявляли, что ссора была постановочной.

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Ранее Life.ru рассказывал о конфликте Анны Семенович и Татьяны Булановой из-за новой песни. Артистки получили одну и ту же композицию от автора и не смогли договориться, кому она достанется. Семенович говорила, что хотела бы исполнить трек для обновления своего образа, а Буланова заявляла, что не намерена отказываться от песни.

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Юрий Лысенко
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