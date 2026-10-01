«Наглость НАТО растёт»: В Госдуме объяснили жёсткое предупреждение РФ о ядерном ответе

В НАТО всерьёз восприняли предупреждение Москвы о возможном ядерном ответе в случае попытки блокировать Калининградскую область, однако давление на Россию продолжается. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий так отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, который после получения российского послания призвал страны альянса сохранять спокойствие и продолжать поддержку Киева. По оценке Журовой, в западных столицах понимают серьёзность ситуации, но при этом продолжают проверять пределы допустимого.

Депутат пояснила, что Москва вынуждена заранее обозначать последствия возможной эскалации. Без подобных сигналов оппоненты могли бы и дальше расширять границы дозволенного. Реакцию альянса Журова связала с тем, что жёсткость России стала ответом на растущее давление.

Российская сторона ранее направила НАТО дипломатическое предупреждение, в котором заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если возникнет угроза изоляции Калининградской области. Марк Рютте подтвердил получение российского предупреждения по Калининграду. Генсек альянса при этом заявил, что НАТО считает себя оборонительным союзом и не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России.