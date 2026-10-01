Итальянский IFQ раскрыл противоречие в словах генсека НАТО Рютте о России

Заявления генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России расходятся с призывами альянса продолжать наращивание военных расходов и закупки вооружений. На это обратило внимание итальянское издание IL Fatto Quotidiano.

Рютте заявил, что Европа не сталкивается с непосредственным риском эскалации и применения ядерного оружия. По мнению издания, такие слова должны успокоить европейцев. При этом журналисты задаются вопросом, зачем тогда продолжать массовые закупки вооружений, если военное столкновение с Москвой не выглядит неизбежным.

С одной стороны, Рютте говорит о необходимости сохранять спокойствие и не преувеличивать риски конфликта с Россией. С другой — призывает продолжать военную поддержку Украины и обеспечивать её необходимым вооружением.

«В Европе, успокаивает Рютте, нет серьёзного риска эскалации и использования атомного оружия, <…>. Такая картина должна успокоить жителей Европы. Тогда непонятно, почему массовая закупка вооружений должна продолжаться так, как будто военная конфронтация с Москвой неизбежна», — указано в материале.

Издание также обратило внимание на слова Рютте о закупках вооружений. По его оценке, обсуждать выбор между европейским и американским оружием сейчас сложно, поскольку ни Европа, ни США не располагают достаточными производственными возможностями для полного покрытия спроса.

«Прежний» Рютте возвращается именно тогда, когда речь идёт об оружии, особенно в дебатах о преимуществе европейских товаров в странах ЕС», — написали в статье.

Ранее Россия направила НАТО документ с предупреждением по поводу ситуации вокруг Калининградской области. Москва заявила о готовности защищать свою территорию всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие. В альянсе подтвердили получение российского документа и заявили, что ответили на него. Рютте при этом заявил, что не считает реальным риск применения ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Калининграда.