Наговорили на 1,2 миллиона: В Махачкале за день поймали 810 водителей с телефонами

В Махачкале за один день 810 автомобилистов попались на использовании мобильных телефонов во время движения. Общая сумма выписанных им штрафов составила 1,215 миллиона рублей.

Массовую проверку Госавтоинспекция провела 9 сентября в рамках профилактического мероприятия «Мобильник». Инспекторы выявляли водителей, которые отвлекались на гаджеты за рулём.

Каждому нарушителю грозит штраф в размере 1500 рублей. Таким образом, всего за один день махачкалинские автомобилисты получили постановлений более чем на 1,2 миллиона рублей.

По данным Mash, инспекторы фиксировали нарушения на видео, а затем останавливали машины. Если автомобилист не соглашался с претензиями, ему показывали запись. Telegram-канал утверждает, что результат Махачкалы превысил показатель Москвы, где за день ранее якобы выявили 763 подобных нарушения.

Ранее Life.ru рассказывал о других изменениях и правилах, важных для автомобилистов. Например, МВД подготовило проект, который должен упростить регистрацию транспорта для жителей новых регионов. Окончательное решение по инициативе пока не принято.