Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 11:37

«Наигрались и обожглись»: Почему Китай переключился с биткоина на золото

Эксперт Кашуба: Китай скупает золото в рекордных объёмах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рекордные закупки золота Китаем связаны со стремлением к финансовой устойчивости, заявил председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. Так он объяснил сообщения о беспрецедентных объёмах импорта драгметалла в КНР.

По словам эксперта, интерес к этому активу растёт во всём мире на фоне разочарования в криптовалютах и деньгах, не обеспеченных драгоценными металлами.

«Наигрались с биткоинами, обожглись и поняли, что это миф похуже, чем фиатные валюты», — отметил собеседник НСН.

Цена одного касания в граммах: Почему в банках золото запрещено трогать руками?
Цена одного касания в граммах: Почему в банках золото запрещено трогать руками?

Преимущество Пекина он объяснил подготовкой: последние 25 лет страна создавала инфраструктуру для покупки и обращения золота. Теперь им активно торгуют и обычные граждане. Развитый рынок обеспечивает работу банкам, ювелирам и другим участникам.

При этом китайский спрос влияет на котировки лишь опосредованно. Более значимыми ориентирами специалист назвал ставку ФРС и доллар, а российским покупателям посоветовал учитывать также курс рубля.

Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных цен
Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных цен

Ранее в Центробанке анонсировали ужесточение правил вывоза наличных и золотых слитков из России. Конкретные дополнительные ограничения представитель регулятора не назвал.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar