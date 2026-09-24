«Наигрались и обожглись»: Почему Китай переключился с биткоина на золото

Рекордные закупки золота Китаем связаны со стремлением к финансовой устойчивости, заявил председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. Так он объяснил сообщения о беспрецедентных объёмах импорта драгметалла в КНР.

По словам эксперта, интерес к этому активу растёт во всём мире на фоне разочарования в криптовалютах и деньгах, не обеспеченных драгоценными металлами.

«Наигрались с биткоинами, обожглись и поняли, что это миф похуже, чем фиатные валюты», — отметил собеседник НСН.

Преимущество Пекина он объяснил подготовкой: последние 25 лет страна создавала инфраструктуру для покупки и обращения золота. Теперь им активно торгуют и обычные граждане. Развитый рынок обеспечивает работу банкам, ювелирам и другим участникам.

При этом китайский спрос влияет на котировки лишь опосредованно. Более значимыми ориентирами специалист назвал ставку ФРС и доллар, а российским покупателям посоветовал учитывать также курс рубля.

Ранее в Центробанке анонсировали ужесточение правил вывоза наличных и золотых слитков из России. Конкретные дополнительные ограничения представитель регулятора не назвал.