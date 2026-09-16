Накануне искала жильё: 19-летнюю девушку-фотографа нашли мёртвой в Мытищах

Тело 19-летней девушки-фотографа обнаружили утром возле многоэтажки в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, прохожие заметили погибшую рядом с домом в ЖК «Ярославский квартал» и вызвали экстренные службы. Медики констатировали смерть, при осмотре у девушки обнаружили ножевое ранение в области груди. В съёмной квартире на 20-м этаже, где девушка жила вместе с собакой, признаков беспорядка, по информации канала, не обнаружили.

Незадолго до трагедии фотограф рассказала в соцсетях о сложной жизненной ситуации. Она срочно искала место, где могла бы остановиться на одну-две недели.

Девушка родилась в Дагестане, большую часть жизни провела во Владимире и окончила Российский университет кооперации. После переезда в Москву она около двух с половиной лет занималась фотографией. Обстоятельства её гибели устанавливают следователи.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Москве, где 35-летнюю девушку с множественными ножевыми ранениями нашли погибшей под окнами многоэтажки. Следователи выясняли обстоятельства её смерти и возможную причастность других лиц.