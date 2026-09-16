В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело 14-летней школьницы
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В квартире на юго-востоке Москвы обнаружен труп 14-летней девочки. Тело школьницы без признаков жизни нашли её родители, сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, обстоятельства ЧП ещё устанавливаются, однако характер травм указывает на самоубийство. Не исключено, что девочка свела счёты с жизнью.
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Ранее в Калмыкии троих осудили за доведение школьника до самоубийства. Их приговорили к срокам от 6 до 10 лет лишения свободы.
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