В Калмыкии троих осудили за доведение школьника до самоубийства
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Суд в Калмыкии приговорил троих фигурантов дела о доведении школьника до самоубийства к срокам от 6 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виталий Григорьев, представляющий семью погибшего.
По его словам, события произошли в марте 2025 года в селе Садовое. 14-летнего школьника, по версии следствия, систематически травили старшеклассники. 8 марта они проникли к нему в дом, избили и унизили его, записав происходящее на видео. Запись выложили в сеть, и через несколько дней подросток покончил с собой.
Уголовное дело возбуждали по статьям о доведении до самоубийства, незаконном проникновении в жилище, побоях и вовлечении несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления. Приговор в законную силу ещё не вступил.
«Приговором суда троим фигурантам назначено от шести до десяти лет лишения свободы. Ещё двоих суд освободил от ответственности по истечении срока давности», — сказал Григорьев РИА «Новости».
Напомним, подростков обвиняли в систематической травле 14-летнего мальчика. Его избивали, унижали и сломали руку, а в день трагедии в марте 2025 года группа нетрезвых подростков ворвалась к нему домой, вывела во двор и избила, снимая всё на телефон. Учителя, знавшие о травле, не пресекли её, советуя жертве «научиться драться». Подросткам инкриминируют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище и хулиганство, вину они не признают.
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