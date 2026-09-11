В Калмыкии троих осудили за доведение школьника до самоубийства

Суд в Калмыкии приговорил троих фигурантов дела о доведении школьника до самоубийства к срокам от 6 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виталий Григорьев, представляющий семью погибшего.

По его словам, события произошли в марте 2025 года в селе Садовое. 14-летнего школьника, по версии следствия, систематически травили старшеклассники. 8 марта они проникли к нему в дом, избили и унизили его, записав происходящее на видео. Запись выложили в сеть, и через несколько дней подросток покончил с собой.

Уголовное дело возбуждали по статьям о доведении до самоубийства, незаконном проникновении в жилище, побоях и вовлечении несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления. Приговор в законную силу ещё не вступил.

«Приговором суда троим фигурантам назначено от шести до десяти лет лишения свободы. Ещё двоих суд освободил от ответственности по истечении срока давности», — сказал Григорьев РИА «Новости».