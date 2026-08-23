В Батуми нашли мёртвым 21-летнего россиянина, семья оспаривает версию следствия

Тело 21-летнего гражданина России обнаружили в одной из квартир в Батуми 15 августа. Семья погибшего требует признать её потерпевшей стороной и изменить статью, по которой расследуется дело, сообщил прессе адвокат Звиад Маркоидзе.

Сейчас расследование ведётся по статье о доведении до самоубийства. При этом родственники не согласны с такой версией и считают, что обстоятельства смерти требуют дополнительной проверки.

«Задержан никто не был, по факту ведётся расследование. Семья считает, что его смерть не связана с самоубийством и предполагает, что к его смерти могут быть причастны другие лица. 21-летний мужчина умер при обстоятельствах, которые вызывают очень много вопросов», — заявил Маркоидзе.

По словам адвоката, при первоначальном осмотре тела следов насилия обнаружено не было. Однако окончательную причину смерти должна установить экспертиза, её результаты пока не опубликованы.

Защитник отметил, что погибший был представителем движения ЛГБТ, но жил один и не страдал известными заболеваниями. Семья настаивает, чтобы её признали участником дела и провели дополнительную проверку обстоятельств гибели мужчины.

На данный момент о задержанных по делу не сообщалось. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ереване во дворе жилого дома обнаружили тело гражданина России. Сегодня утром в полицию района Малатиа поступил сигнал о лежащем без признаков жизни мужчине возле дома 109 по улице Гусана Шерама. Прибывшие правоохранители нашли погибшего в возрасте 50–55 лет. По предварительной версии, он мог упасть с седьмого этажа.

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