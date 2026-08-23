Россиянина нашли мёртвым в Ереване

В Ереване во дворе жилого дома обнаружили тело гражданина России. Трагедия произошла 23 августа около 08:20 — в полицию района Малатиа поступил сигнал о том, что во дворе дома 109 по улице Гусана Шерама лежит мужчина без признаков жизни, сообщает сайт Shamshyan.com.

Прибывшие на место полицейские нашли тело мужчины 50–55 лет. По предварительным данным, он мог упасть с седьмого этажа. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кабардино-Балкарии 22-летний мужчина погиб после падения с обрыва на плато Канжол в Зольском районе. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 01:00 23 августа, прибывшие на место специалисты обнаружили молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью.