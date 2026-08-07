Россиянин доехал до Баренцева моря на велосипеде и чуть не погиб ради фото

Путешественник чудом не погиб на скалах Териберки, куда отправился ради эффектного кадра у Баренцева моря. Огромная волна накрыла мужчину с головой и сбила с ног, но он успел ухватиться за камень и не упал в воду.

До этого компания за 19 дней проехала на велосипедах около двух тысяч километров от Москвы до Териберки, готовясь к экспедиции полгода. Уже на месте туристы несколько дней гуляли по скалам и наблюдали за волнами, рассказал один из участников поездки.

Путешественники решили, что вода не достигает выбранного уступа, однако очередная волна оказалась значительно сильнее. После удара мужчина несколько минут боялся двигаться, опасаясь снова оказаться под водой, а позднее признался, что в тот момент уже мысленно прощался с жизнью.

«Это было очень страшно. Такого, естественно, я повторять не хочу. Но это безумно красиво, безумно отважно, но очень опасно», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее на Итурупе турист сорвался с Чёртовой скалы и погиб. Мужчина путешествовал в составе незарегистрированной группы.