6 признаков, что близкому человеку срочно нужна помощь — психолог объяснил, на что обратить внимание

10 сентября во всём мире отмечают День предотвращения самоубийств. Дата напоминает о простом факте: рядом с бедой человек часто остаётся один, потому что близкие не успевают заметить тревожные сигналы вовремя. Раздражение вместо разговора, резкая смена настроения, странная лёгкость после тяжёлого периода: всё это легко списать на усталость или сложный характер человека. Life.ru поговорил с психологом и разобрался, на какие перемены в поведении близкого стоит обратить внимание.

Человек вдруг замыкается в себе

Смена поведения и замкнутость как сигнал тревоги. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый заметный сигнал — резкая смена поведения и настроения. Появляется раздражение, злость или, наоборот, нежелание общаться. Особенно ярко перемена видна у тех, кто раньше был общительным: если открытый человек вдруг уходит в тень, это стоит замечать сразу. Внимательность к таким мелочам — тот же навык, что выручает и в быту: вовремя заметить проблему, будь то настроение близкого или обычная аптечка, всегда проще, чем разбираться с последствиями.

Во-первых, меняется его поведение и настроение: появляется раздражение, злость, или же он замыкается и не хочет общаться. Это значит, что он не пускает других к себе в душу. Особенно ярко такая замкнутость заметна у экстравертов. Появляется одиночество не просто в общении, а в принципе — человек просто уединяется. Если раньше с ним можно было куда-то сходить или пригласить его куда-то, то теперь он от всего отказывается Александр Кичаев. Психолог

Пропадает интерес к тому, что раньше радовало

Вместе с замкнутостью приходит депривация мотива: человека больше не радует хобби, работа кажется пустой тратой времени, а на смену привычным занятиям порой приходят зависимости от алкоголя или наркотиков. Для сравнения: увлечение способно наполнить жизнь смыслом даже во взрослом возрасте, и бывший московский бизнесмен когда-то бросил торговлю ради обучения людей чайным церемониям. У человека в беде тяга к делу пропадает без всякой замены.

Разговоры о смерти как привычная тема для разговора

Разговоры о смерти и смысле жизни: тревожный признак. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Затем он может обсуждать темы, связанные со смертью, или говорить о том, что в этой жизни уже ничего не изменить, нет надежды на улучшение», — объясняет психолог Александр Кичаев. По его словам, такие экзистенциальные разговоры о смысле и ценности жизни — важный сигнал, который нельзя списывать на философское настроение или усталость от рутины и работы. Особенно если раньше подобных тем в разговорах не возникало вообще никогда.

Тело сигналит раньше, чем человек произносит это вслух

«Кроме того, человек может жаловаться на головные боли, бессонницу, отсутствие аппетита и сил, или на то, что он постоянно находится в напряжении», — предупреждает психолог Александр Кичаев. Правда, разбитость и тяжесть в голове эти дни объясняются ещё и погодой: учёные ИКИ РАН фиксируют всплеск солнечной активности, а вместе с ним — жалобы на сон и самочувствие. Разобраться в причине помогает только наблюдение за человеком не один день.

Вещи и деньги вдруг перестают быть важными

Раздача личных вещей и денег без объяснений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельный тревожный признак — человек начинает раздавать личные вещи, деньги или другие ценности без особых объяснений. Психолог Александр Кичаев вспоминает случаи, когда человек вдруг легко расставался с тем, что раньше было для него значимым: подарками, накоплениями, памятными вещами. Подозрительна именно лёгкость такого прощания: обычно расставание с важными вещами даётся человеку непросто, а тут вещи будто теряют всякую ценность.

Внезапная беззаботность иногда пугает больше, чем слёзы.

Если человек в депрессии вдруг становится подчёркнуто весёлым, это не повод для радости, а повод присмотреться внимательнее. Похожая перемена бывает и без психиатрического диагноза: у человека, который принял тяжёлое решение уйти из жизни, случается всплеск дофамина, и он на время перестаёт воспринимать происходящее адекватно — не потому, что ему всё равно, а потому, что тяжёлое решение уже принято и напряжение как будто отпускает.

Даже если он был просто в обычном состоянии, но случилось какое-то событие или сработал накопившийся эффект, после чего он стал подчёркнуто беззаботным, это тоже должно насторожить. Такая резкая смена настроения часто свидетельствует о том, что человек внутренне „освободился", приняв роковое решение, и это состояние эйфории является лишь маской или следствием облегчения от того, что выход якобы найден Александр Кичаев Психолог

Специалист нужен не только человеку в кризисе, но и тому, кто рядом

Поддержка близкого и обращение к психологу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поддержка начинается с простого: дайте понять, что человек вам небезразличен, и говорите с ним чаще, пусть даже короткими фразами, на которые легко ответить одним словом. Если своими силами справиться не получается, стоит мягко убедить человека обратиться к специалисту: психологу, психиатру или наркологу, особенно если на фоне проблем уже началось злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Ни один из этих признаков сам по себе не доказательство беды, но вместе они складываются в тревожную картину, которую нельзя игнорировать. Главное — оставаться рядом и не бояться прямых вопросов о самочувствии близкого человека, даже если тема кажется неудобной. Обращение к психологу или психиатру не решает всё за один визит, зато возвращает человеку опору: в Канске такой опорой для сотен семей стал детский врач, который сам в детстве прошёл через больничные коридоры.