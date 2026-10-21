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Регион
Опубликовано 21 октября, 14:33

«Нам нужны 9,5 миллиона человек»: Зеленский призвал уехавших украинцев возвращаться домой, чтобы «просто жить»

Зеленский заявил о необходимости возвращения 9,5 млн украинцев на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо возвращение 9,5 миллиона человек, которые потеряли жильё и находятся за границей. По его словам, стране нужны люди, готовые вернуться домой и участвовать в её восстановлении.

«Нам нужны 9,5 миллионов человек, которые потеряли жильё и находятся за рубежом — нам нужно, чтобы они вернулись на Украину, просто чтобы жить и строить свою страну», — сказал Зеленский в интервью Fox News.

Таким образом, украинский лидер связал будущее страны с возвращением граждан, покинувших свои дома. При этом он не уточнил, на основании каких данных назвал цифру в 9,5 миллиона человек и какие меры власти намерены предпринять, чтобы обеспечить их возвращение.

Проблема остаётся острой на фоне затянувшегося конфликта. Миллионы украинцев продолжают жить за пределами страны, а перспектива их возвращения во многом зависит от безопасности и условий жизни на родине.

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Ранее Life.ru рассказывал об исследовании немецкого института IFO, согласно которому только 47% украинских беженцев готовы вернуться домой даже при самом благоприятном сценарии. При менее оптимистичных условиях такую возможность допускают лишь 3% опрошенных. Среди главных факторов, влияющих на решение, исследователи назвали гарантии безопасности и территориальный вопрос.

Больше новостей об украинском конфликте, международной политике и заявлениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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