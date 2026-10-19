Президент США Дональд Трамп не исключил продления временной защиты для украинцев, находящихся на американской территории. Такую возможность он допустил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я бы, безусловно, рассмотрел это», — ответил американский лидер на вопрос о том, готов ли он сохранить разрешение на пребывание в стране для граждан Украины до завершения боевых действий.

Заявление прозвучало 19 октября — в день истечения установленного ранее срока действия программы временного защищённого статуса (TPS) для украинцев. При этом Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что обладатели такого статуса пока не лишатся права находиться в стране. Окончательное решение о продлении программы ведомство обещает объявить позднее.

Ранее Дональд Трамп заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше.