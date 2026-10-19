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Опубликовано 19 октября, 23:37

Трамп заявил, что готов изучить продление права на пребывание украинцев в США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп не исключил продления временной защиты для украинцев, находящихся на американской территории. Такую возможность он допустил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я бы, безусловно, рассмотрел это», — ответил американский лидер на вопрос о том, готов ли он сохранить разрешение на пребывание в стране для граждан Украины до завершения боевых действий.

Заявление прозвучало 19 октября — в день истечения установленного ранее срока действия программы временного защищённого статуса (TPS) для украинцев. При этом Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что обладатели такого статуса пока не лишатся права находиться в стране. Окончательное решение о продлении программы ведомство обещает объявить позднее.

Трамп вновь заявил, что Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине
Трамп вновь заявил, что Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше.

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Виталий Приходько
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