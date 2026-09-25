Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» показала уязвимость американской системы сдерживания, считает обозреватель Washington Examiner Аджай Котари. В авторской колонке он призвал США срочно разработать собственный аналог российского оружия.

Автор пишет, что Москва располагает технологией, которой у Вашингтона сейчас нет. По его оценке, речь идёт о качественном скачке в области энергетических установок, а недооценивать такие возможности России опасно.

Котари обращает внимание на заявленную практически неограниченную дальность «Буревестника» и возможность менять маршрут полёта. Он также полагает, что подобная ракета способна создать проблемы даже для перспективной американской системы ПРО «Золотой купол». Это именно оценка автора Washington Examiner, а не официальная позиция властей США.

По мнению обозревателя, ради сохранения стратегического паритета Вашингтону следует запустить собственную программу ядерной двигательной установки для крылатых ракет. В публикации подчёркивается, что США сейчас ничего сопоставимого не создают.

В августе Life.ru писал, что в США завершили первые ключевые испытания элементов системы ПРО «Золотой купол». Подрядчики проверяли передачу данных от датчиков к средствам перехвата, после чего проект должен перейти к испытаниям технологий в космосе.