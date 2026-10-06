56-летняя Наргиз Закирова предстала в одних трусах и сделала заявление о прошлом

Певица Наргиз Закирова отметила 56-летие публикацией откровенной фотографии, на которой предстала почти обнажённой. Снимок артистка сопроводила размышлениями о возрасте, прошлом и нежелании что-либо менять в прожитых годах.

Закирова заявила, что не хотела бы переписывать собственную историю или возвращаться назад. По словам исполнительницы, каждый пережитый этап уже стал частью её жизни и приобрёл для неё особую ценность.

«Прошлое — не рукопись. В нём нет полей для поздних примечаний. Каждая его строка уже взыскала с меня свою цену и потому принадлежит мне по праву», — написала певица.

Артистка призналась, что с возрастом всё свободнее ощущает право оставаться собой. Гораздо больше воспоминаний её интересует то, что ещё только предстоит пережить.

«Со вчерашним днём мне нечего делить. Пусть хранит свои призраки, свои ошибки, свои несбывшиеся возможности. Я не намерена тревожить мёртвое ради иллюзии иной судьбы», — добавила Закирова.

В завершение публикации исполнительница символически подняла бокал за себя настоящую и будущую.

«Пусть Время занимается арифметикой. Мне оставим авторство. Я пью за женщину, которую уже знаю, и с куда большим любопытством — за ту, которой мне ещё предстоит стать», — заключила певица.

Ранее певица Наргиз Закирова заявила, что считает своей родиной США, поскольку Узбекистан её «предал», хотя в республике живёт много людей, к которым она хорошо относится. Она также сказала, что чувствует себя преданной некоторыми родственниками, пожаловалась, что о ней забыли в России и запрещают исполнять её песни. Въезд в РФ для неё закрыт до 2 мая 2072 года.