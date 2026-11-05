Российские таможенники совместно с МВД пресекли подготовку контрабандной поставки наркотиков в Киргизию. В Москве и Подмосковье изъяли 3,9 килограмма запрещённых веществ стоимостью более 17 миллионов рублей на чёрном рынке, сообщили в ФТС России.

По данным ведомства, отправку организовывала 42-летняя россиянка. Она прятала вещества в предметах повседневного обихода и передавала их к отправке через сервисы доставки. Женщину задержали.

Тайники обнаружили в легковых автомобилях. Наркотики находились в упаковках конфет, банках из-под тушёнки и скрабов для тела, а также в других предметах. Экспертизы установили наличие гашиша и альфа-PVP.

Видео © ФТС России

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере. По данным ФТС, максимальное наказание по вменяемой статье — пожизненное лишение свободы.

Фото © ФТС России

В рамках международной операции таможенники и сотрудники МВД Киргизии задержали получателей груза в Бишкеке. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Ленинградской области таможенники изъяли 25 килограммов прегабалина, спрятанного в пакетах из-под собачьего корма. Сильнодействующее вещество отправили в Мурино после незаконного ввоза из Восточной Азии. Получателя задержали в пункте выдачи заказов.