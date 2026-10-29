Порошок на 7 млн под видом собачьего корма: В Мурино задержали получателя контрабандного прегабалина

В Ленинградской области таможенники пресекли поставку 25 килограммов прегабалина, спрятанного в пакетах из-под собачьего корма. Стоимость партии на чёрном рынке превышает 7 млн рублей, сообщили Life.ru в ФТС России.

По версии следствия, 23-летний россиянин действовал в сговоре с пока неустановленными сообщниками. Сильнодействующее вещество незаконно ввезли из Восточной Азии на Дальний Восток, а затем отправили посылкой в Мурино.

Мужчину задержали с поличным в пункте выдачи заказов. Как сообщили в ФТС, он признался, что планировал продавать вещество по всей стране. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок — прегабалин.

Операцию провели сотрудники Северо-Западной оперативной и Хабаровской таможен. Возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Фигурант заключён под стражу, расследование продолжается.

Ранее таможенники в Северной Осетии пресекли вывоз 12,5 тысячи капсул с прегабалином стоимостью около 6 млн рублей. Их обнаружили под обшивкой автомобиля, направлявшегося в Грузию через Верхний Ларс.