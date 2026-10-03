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Регион
Опубликовано 3 октября, 13:58

«Нас никто никуда не берёт»: В Раде разбили мечты Киева о скором вступлении в ЕС

Депутат Рады Бужанский: Украину ещё долгие годы не возьмут в Евросоюз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Вступление Украины в Европейский союз откладывается на долгие годы, никакого ускоренного приёма не будет. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире YouTube-канала.

«Нас никто никуда сейчас не берёт. Не будет никакого ускоренного вступления в ЕС, не будет никакого ожидаемо близкого вступления в ЕС», — сказал он.

По его прогнозам, даже по прошествии десяти лет Киеву так и не удастся войти в состав этого объединения.

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Ранее с похожим посылом выступил премьер-министр Албании Эди Рама. Он обвинил Брюссель в том, что тот вводит Украину в заблуждение относительно перспектив членства. По словам албанского премьера, куда разумнее пригласить Киев к переговорам и дать стране полноценное членство по итогам процесса, нацеленного на конкретный результат.

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Вероника Бакумченко
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